الهلال يبدأ الاستعداد لكأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2019، وذلك بعد أن تمتع اللاعبون براحة بالأمس.

وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية، كما طبق عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناورة فنية.

وشهدت تدريبات الهلال الجماعية اليوم مشاركة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ومحمد البريك، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.

وأدى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مرانًا بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات بالكرة، وذلك بعدما تعرض لإصابة خفيفة قبل مباراة الهلال والجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في قطر، حيث سيبدأ الزعيم مشواره بمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل.