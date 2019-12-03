الهلال يتسلم مكافأة التتويج الآسيوي من التعاونية

المواطن - مروة نبيل

سلمت شركة التعاونية، الشريك التأميني الحصري لنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مكافأة فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء تسليم التعاونية للمكافأة خلال استضافتها كأس دوري أبطال آسيا 2019 بحضور نجوم بطل القارة وعدد من منسوبي الشركة، وذلك حسبما أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة التعاونية، لتكون بموجبها شريك النادي التأميني الحصري لمدة خمس سنوات.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.