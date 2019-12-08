الهلال يتلقى مكافأة

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال مكافأة مالية من أحد رعاته، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا يوم 24 نوفمبر الماضي على حساب نادي أوراوا الياباني.

وذكر الحساب الرسمي لـ سيار عبر تويتر أن الهلال نال مليون ريال احتفاءً بإنجازه في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، قرر نادي الترجي الرياضي التونسي، غلق تدريباته المقبلة، استعدادًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وتحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 11 حتى 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق.

وأصدر الترجي بيانًا رسميًّا جاء فيه: “يعلم الترجي الرياضي أحباءه، وكذلك عائلات وأصدقاء البعثة الرسمية للفريق في كأس العالم للأندية بقطر، أن زيارة الوفد بمقر إقامته بالدوحة ممنوعة، وأن التدريبات ستكون مغلقة بدون حضور الجمهور”.

ويهدف مسؤولو نادي الترجي التونسي بهذا القرار إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد بأفضل شكل ممكن، لبدء المشوار في كأس العالم الأندية.