الهلال يخشى مصير الفرق السعودية المشاركة بكأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ويلعب الهلال ضد الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13، بعد غياب دام لحوالي شهرين، بسبب توقف الدوري لمشاركة المنتخب السعودي في “خليجي 24″، ثم غاب الزعيم لمشاركته في مونديال الأندية، والتي احتل المركز الرابع فيها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

موسم العالمية

ويخشى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من السير على خُطى الأندية السعودية التي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية، ثم عانت على الصعيد المحلي في الموسم ذاته، ولم تُتوج بألقاب.

وشارك النصر في كأس العالم للأندية عام 2000، وأنهى هذا الموسم في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، كما ودع منافسات بطولة كأس ولي العهد على يد فريق الشباب.

وكان فريق الاتحاد صاحب المشاركة المونديالية الثانية للأندية السعودية، حينما لعب في كأس العالم للأندية عام 2005 واحتل المركز الرابع فيه، لينهي هذا الموسم في المركز الثالث بالدوري، ويودع بطولة كأس ولي العهد على يد الأهلي.

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