الهلال يواصل حصد المكافآت

المواطن - مروة نبيل

واصل نادي الهلال حصد المكافآت من شركائه الرسميين بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

واستضاف شريك الهلال الرسمي والحصري في مجال السفر والسياحة فلاي إن، كأس دوري أبطال آسيا 2019 بحضور نجوم بطل القارة وعدد من منسوبي الشركة التي سلّمت النادي مكافأة تحقيق البطولة.

وتسلم الهلال خلال اليومين الماضيين مكافآت الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 من شركة التعاونية الشريك التأميني الحصري، وشركة جاهز الشريك الرسمي في مجال توصيل الأطعمة.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 3/ 0 بمجموع المباراتين، ويستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.