الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة الترجي في ساعتين

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال تحضيراته الختامية، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الترجي الرياضي التونسي غدًا السبت في كأس العالم للأندية.

وذكر الحساب الرسمي للهلال عبر تويتر أن الفريق الأول خاض تدريباته وقام بإنهائها في ساعتين، حيث ركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال على تطبيق عددٍ من الجمل الفنية والتكتيكية، كما خاض اللاعبون مناورة شُرح من خلالها التكتيك الذي سيُتبع في مباراة الترجي.

واختتم الجهاز الفني المران بتدريبات تفكيك العضلات، كما أن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لم يُشارك في المران الأخير؛ بسبب تعرضه لنزلة معوية.

يذكر أن مباراة الهلال والترجي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.