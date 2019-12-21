الوليد بن طلال: الآن الهلال أفضل رابع نادٍ بالعالم

المواطن - محمد سمعه

أشاد الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، بالمنجز الذي حققه زعيم آسيا باحتلاله المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، فيديو بعنوان الهلال يكتسح وعلّق عليه قائلًا: نادي الهلال الزعيم العالمي وزعيم آسيا وإفريقيا هو الآن رابع أفضل نادٍ في العالم.

من جانبه، عبّر صالح النعيمة، نجم نادي الهلال والكرة السعودية السابق، عن سعادته بإنجاز نادي الهلال واحتلاله للمركز الرابع في كأس العالم للأندية.

وكتب النعيمة تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: أبهرتم القارة وحللتم الرابع عالميًّا، ارفعوا رؤوسكم زملائي اللاعبين عاليًا، وابدؤوا صفحة جديدة من المجد بكل عزم وهمة.

وتُوج نادي مونتيري المكسيكي بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في كأس العالم الأندية 2019، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4- 3.

وكانت مباراة الهلال ومونتيري انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لفريق الهلال كل من البرازيلي كارلوس إدواردو والفرنسي غوميز في الدقيقتين الـ34 والـ65 من عمر اللقاء، بينما سجل لنادي مونتيري كل من جونزاليس وميزا في الدقيقتين الـ55 والـ60.

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