الوليد بن طلال: الآن الهلال أفضل رابع نادٍ بالعالم

المواطن - محمد سمعه

أشاد الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، بالمنجز الذي حققه زعيم آسيا باحتلاله المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي في تويتر، فيديو بعنوان الهلال يكتسح وعلّق عليه قائلًا: نادي الهلال الزعيم العالمي وزعيم آسيا وإفريقيا هو الآن رابع أفضل نادٍ في العالم.

نادي #الهلال #الزعيم_العالمي #زعيم_اسيا و #افريقيا هو الآن #رابع_أفضل_نادي_في_العالم

The @Alhilal_FC is now one of the top FOUR clubs in the world pic.twitter.com/vQtCpcyJ5A

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 21, 2019