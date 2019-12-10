انطلاق دورة كرة القدم النسائية الأولى في #الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن معهد إعداد القادة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انطلاق اليوم دورة كرة القدم النسائية الأولى اليوم.

ويُنظم معهد إعداد القادة بمقره في الرياض، بالتعاون مع الاتحاد الياباني لكرة القدم دورة كرة القدم النسائية، والتي ستستمر لمدة 3 أيام.

وشارك في الدورة 35 متدربة، تدربوا خلالها على أسس كرة القدم وعمليات التأهيل والتطوير والأساليب التكتيكية والفردية، مع التطبيق العملي لكافة المهارات التي تم شرحها في المحاضرات النظرية.

وألقت المحاضرتان اليابانيتان كيمورا ري وميزاكي ايتسوكو الدورة اليوم، والتي امتدت لمدة خمس ساعات، وذلك حسبما أعلن حساب معهد إعداد القادة الرسمي.

يُذكر أن معهد إعداد القادة يسعى إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مختلف الرياضات وفقًا لرؤية الهيئة العامة للرياضة.