باهبري يُسجل الهدف الثاني للأخضر في شباك #عمان

المواطن - مروة نبيل

تمكن نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم هتان باهبري من تسجيل الهدف الثاني في شباك عمان عند الدقيقة 42، لتصبح النتيجة 2/ 0 لصالح الأخضر.

وكان نجم الأخضر فراس البريكان قد نجح في هز شباك عمان عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول بتسديدة صاروخية مميزة.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان- الآن- على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقبل مباراة السعودية ضد عمان اليوم، يتصدر المنتخب العماني ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، فيما يقع الأخضر في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب الوصافة.