بث مباشر .. مباراة ليفربول ومونتيري

المواطن - محمد سمعه

انطلقت، اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

ويسعى ليفربول إلى الفوز على مونتيري لمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي تأهل بدوره إلى نهائي المونديال أمس الثلاثاء، بعد الفوز على فريق الهلال بطل آسيا بثلاثية مقابل هدف.

وكان المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، دفع بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في خط الدفاع: جوميز، كيتا، روبيرتسون، ميلنر.

في خط الوسط: شامبرلين، هيندرسون، لالانا، شاكيري.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي.

وكان ليفربول وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية عام 2005 باليابان، لكنه خسر اللقب أمام نادي ساوباولو البرازيلي.

يذكر أن ليفربول كان شارك بالفريق الثاني، فريق الشباب أمام نادي أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة للمحترفين أمس؛ بسبب سفر الفريق الأول إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية.

لمتابعة البث يُرجي الضغط هنا