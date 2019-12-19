بخماسية .. الأهلي يُهدد صدارة النصر بفوز عريض على ضمك

المواطن - محمد سمعه

أمطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شباك نادي ضمك بخماسية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النادي الأهلي هدفين، في الدقيقتين الـ9 و الـ13 عبر كل من دجانيني تافاريس وحسين المقهوي، بينما قلص نادي ضمك الفارق وأحرز الهدف الأول عبر اللاعب زكريا حدراف في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، سجل البرازيلي لوكاس ليما ثالث الأهداف للأهلي بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف على ضمك.

وفي الشوط الثاني واصل الراقي ضغطه القوي وأحرز الهدف الرابع عبر اللاعب تافاريس بالدقيقة التاسعة والخمسين.

واستثمر الراقي تألقه هجوميًا، فأضاف الهدف الخامس عبر اللاعب علي الأسمري بالدقيقة الثانية والتسعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز، 23 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ضمك عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

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