بدء تطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة
من أول يناير المقبل

بدء تطبيق قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة

2019/12/29
الساعة 1:15 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة.

وبحسب القرار، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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