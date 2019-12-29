برئاسة الشبانة.. وكالة واس تناقش تأسيس شركة استثمارية

برئاسة الشبانة.. وكالة واس تناقش تأسيس شركة استثمارية

2019/12/29
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اجتماعه الرابع عشر، برئاسة وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة بالجميع، متمنياً التوفيق للمجلس لما من شأنه تقدم الوكالة وازدهارها.
وأطلع رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال.
وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها الإسراع في استكمال وتفعيل إجراءات قرار مجلس الإدارة بتاريخ 25 / 6 / 1437هـ المتضمن تأسيس شركة تعنى بالجانب التجاري والاستثماري بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.
كما تدارس المجلس بعض الموضوعات التطويرية لوكالة الأنباء السعودية خلال العام 2020م.

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