بشق الأنفس .. العالمي يصعد للصدارة بعد مباراة #النصر و #التعاون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر والتعاون- منذ قليل- بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح النصر بشق الأنفس في تحقيق الفوز والصعود لصدارة الدوري، مستغلًّا عدم خوض الهلال أي مباريات محلية وانشغاله ببطولة كأس العالم للأندية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون بضغط هجومي مكثف من قبل أصفر العاصمة الذي بحث عن إحراز الهدف الأول.

ولكن نجح اللاعب البوروندي سيدريك أميسي في إحراز الهدف الأول لسكري القصيم في مباراة النصر والتعاون عند حلول الدقيقة التاسعة عشرة مستغلًّا خطأ من الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس النصر.

وواصل العالمي ضغطه، بقوة خلال مباراة النصر والتعاون أملًا في إحراز هدف التعادل.

وتمكن البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الأول لأصفر العاصمة في مباراة النصر والتعاون، على مرتين؛ حيث سدد الكرة ثم ارتدت فسددها داخل الشباك التعاونية في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، واصل العالمي ضغطه لإحراز الهدف الثاني فكان له ما أراد عبر اللاعب عبدالفتاح آدم، الذي سجل هدف التقدم للعالمي في الدقيقة الثامنة والثلاثين، ورفض الاحتفال بالهدف كونه في ناديه السابق.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والتعاون، بتقدم العالمي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والتعاون، واصل العالمي مسلسل إهدار الفرص عبر اللاعب المغربي نور الدين أمرابط ثم سدد اللاعب عبد الفتاح آدم كرة ارتطمت بالعارضة.

ولم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة النصر والتعاون، حيث انتهت المباراة بفوز العالمي ليُصبح رصيده 23 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 19 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباراة النصر والتعاون أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” بالرياض.