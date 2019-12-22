بعد الليلة الطويلة .. هنا توقعات خبراء الأرصاد لطقس المملكة

المواطن - الرياض

تشهد المملكة ليلة اليوم الأحد أطول ليلة في السنة، حيث يصادف ظاهرة فلكية تسمى الانقلاب الشتوي، ويعرف كذلك بمنتصف الشتاء، وهي ظاهرة فلكية يتميز يومها بأقصر مدة للنهار وأطول مدة في الليل.

وتحدث هذه الظاهرة على كل كوكب، حيث يميل أحد قطبيه نحو النجم، فيكون القطب الآخر بعيدًا عنه مما يجعله في فترة الانقلاب الشتوي، أما في نصف الأرض الشمالي، تسمى هذه الظاهرة انقلاب ديسمبر، وفي نصف الكرة الجنوبي يطلق عليها اسم ”انقلاب يونيو”.

طقس غير مستقر:

في سياق آخر، كشف خبراء الأرصاد توقعاتهم لحالة الطقس يوم غد الاثنين والفترة المقبلة، حيث توقع خبير الأرصاد الجوية علي السفري الحربي، نشوء حالة عدم استقرار، مع تكوّن سحب رعدية وسط البحر الأحمر وجنوبه، بعد منتصف ليل الأحد حتى نهاية غد الاثنين.

وقال الحربي، في تغريدة له: متوقع بعد منتصف هذه الليلة، ويوم الغد تقدُّم موجة علوية تعبر وسط البحر الأحمر يقابلها حراك سطحي مداري رطب عبر منخفض البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن تلك الموجة تتسبب في نشوء حالة عدم استقرار، وتكوّن سحب رعدية ممطرة وسط البحر الأحمر وجنوبه، وتتقدم نحو سواحل مكة الجنوبية وصولًا إلى سواحل جازان.

وأضاف الحربي: الموجة العلوية تعبر أفق جدة، إلا أن نتائج النماذج العددية تعطي نشاطًا بحريًّا ممطرًا قبالة جدة، يضعُف على السواحل، حتى مع توفر رطوبة جيدة في الـ(700hp)، ويعود السبب بأمر الله إلى ضعف نتائج الدفء السطحي الجنوبي، إلا أن هذا الأمر يتحسن كلما اتجهنا جنوبًا نواحي الليث، وشرقًا نحو المرتفعات، فيما أرجع الحربي السبب في ذلك إلى طبيعة حراك الرياح في السطح وحتى طبقة (850).

موجة شتوية:

أما الباحث المتخصص في المناخ عيد المضلعاني فتوقع أن تشهد المملكة موجة شتوية باردة، قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع.

وقال المضلعاني: تتأثر أوروبا بمرتفع جوي ضخم تبلغ قيمته 1045 مليبار، بينما نلاحظ ضغطًا جويًّا منخفضًا على شرق المتوسط والسعودية؛ مما يجعلنا نتعرض للكتل القطبية.

وتابع الباحث الفلكي: أجواء شتوية باردة تنتظرنا وربما أمطار وثلوج في الفترة القادمة، والتي تمتد حتى 3 أسابيع.

توقعات الأرصاد:

من جهته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

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