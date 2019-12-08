بعد خطوة أبل الكبيرة.. ما هو إنترنت الأشياء ؟

المواطن - متابعة

تقدمت شركة أبل ببراءة اختراع جديدة إلى مكتب براءات الاختراع الأمريكي، لتطوير طريقة تسمح لأجهزتها المحمولة بنقل البيانات بين بعضها البعض عن طريق التلامس، حيث تسعى أبل إلى تعزيز مفهوم إنترنت الأشياء الذي يساهم في تيسير حياة البشر وتسهيلها، وذلك في خطوة جديدة في إنترنت الأشياء.

ما هي تقنية إنترنت الأشياء؟

وإنترنت الأشياء أو ما يطلق عليه بالإنجليزية Internet of Things- IoT يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح لمجموعة من الأجهزة الرقمية الذكية المتصلة فيما بينها عبر واي فاي أو بلوتوث تناقل المعلومات والبيانات عبر أدوات ومستشعرات لأداء وظائف محدّدة من دون الاعتماد على البشر.

كما يشمل مجال إنترنت الأشياء عدة مجالات منها البيت الذكي، وهو مشروع ضخم تقوده شركة أبل، يعمل على جعل علاقة الإنسان بمنزله أكثر سلاسة وسهولة، حيث سيكون المنزل قادرًا على تمييز صاحبه وتشغيل الأضواء فور وصوله، كما سيتمكن من التحكم بأجهزة التبريد والتدفئة عن بُعد، وإقفال الأبواب والنوافذ.

وبحسب براءة الاختراع فإن أبل ستسمح بمشاركة البيانات بين أجهزة آيفون وآيباد على سبيل المثال على نحو أكثر كفاءة وأمنًا، حيث سيصبح التفاعل من جهاز إلى جهاز آخر امتدادًا رقميًّا سلسًا للاتصالات المخصصة للأشخاص.