بعد طرد كنو .. تشكيل الهلال المتوقع أمام فلامنغو

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال يُفكر في اختيار التشكيلة المناسبة لمواجهة نادي فلامنغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك لعدم التأثر بالإصابات وطرد محمد كنو.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام فلامنجو مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو.

في خط الهجوم: عمر خربين، بافيتيمبي غوميز.

موعد المباراة بين الهلال وفلامنغو

وستنطلق مباراة الهلال وفلامنغو غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال هزم نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا أول أمس السبت بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة ضمن لقاء دور الثمانية بين الفريقين بمونديال الأندية.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على فلامنغو فسينجح الزعيم في أن يُصبح أول فريق سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، وأول فريق آسيوي يتأهل لنهائي البطولة وهو حامل للقب دوري أبطال آسيا، وأول فريق سعودي يضمن الحصول على ميدالية سواء كانت ذهبية أو فضية.

وسيواجه الفائز من مباراة الهلال وفلامنغو، الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

وطُرد محمد كنو في مباراة الترجي عند حلول الدقيقة السابعة والثمانين من عمر المباراة.