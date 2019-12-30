بعد عمومية الأهلي.. إدارة الصائغ تستعرض إنجازات 180 يومًا

المواطن - مروة نبيل

استعرض حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنجازات مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ في 180 يومًا.

وتم الكشف عن إنجازات المجلس في 180 يومًا، بعد عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها إدارة النادي الأهلي بناء على طلب المشرف العام على كرة القدم، عضو الشرف الذهبي الأمير منصور بن مشعل.

وتضمنت إنجازات إدارة الصائغ في الأهلي خلال الـ180 يومًا الماضية، تعاقدات الفرق في النادي، الرعايات، الحوكمة، المسؤولية الاجتماعية والفعاليات، بالإضافة إلى بطولات الراقي منذ انطلاق الموسم الرياضي وحتى الآن.

وكان ابن مشعل قد طلب مناقشة إسقاط الصائغ من رئاسة النادي الأهلي في الجمعية العمومية التي عُقدت، مساء أمس الاثنين، إلا أن مجلس الإدارة لم يعتمد هذا الأمر خلال المناقشات.

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