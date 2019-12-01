بغلف يدعم #النصر بـ4 ملايين ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم العضو الذهبي عبدالعزيز بن أحمد بغلف دعمًا ماليًّا يُقدر بـ4 ملايين ريال.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب من عبدالعزيز بغلف تجاه العالمي.

ودائمًا ما يدعم بغلف نادي النصر ولاعبيه، والتي كان آخرها تقديم مكافأة تُقدر بـ600 ألف ريال للفريق الأول لكرة القدم بعد فوزه على الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره البكيرية في الرياض، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.