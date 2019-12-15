بلايلي يُغادر إلى #الجزائر

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري الدولي يوسف بلايلي، إلى بلاده، اليوم الأحد.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بلايلي غادر إلى الجزائر للاطمئنان على والدته التي أجرت عملية جراحية، على أن يعود إلى جدة، يوم غد الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره ضمك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.