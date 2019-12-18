بولو طويق يتخطى مهرة الإماراتي في دبي
ضمن بطولة الحبتور الاحتفالية

بولو طويق يتخطى مهرة الإماراتي في دبي

2019/12/18
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - دبي

حقق فريق فرسان طويق السعودي للبولو فوزًا ثمينًا على مهرة الإماراتي بنتيجة 5/4 في مباراة مثيرة ضمن بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام حاليًا في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 وتقدم طويق في الشوط الثاني بنتيجة 2/3، وأضاف طويق هدفين في الشوط الثالث لينتهي الشوط بنتيجة 2/5 ، ليقلص مهرة الفارق ويضيف هدفين وتنتهي المباراة بفوز طويق بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وستقام غدًا الخميس مباراة واحدة ستجمع فرسان المصمك وأبّار السعوديين ويسعى الفريقان للفوز والوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام السبت المقبل.

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