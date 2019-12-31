بومبيو: نظام إيران يتلاعب بالانتخابات

المواطن - متابعة

هاجم وزير الخارجية الأمريكي ديمقراطية النظام الإيراني، واصفًا ما يحدث بأنه تلاعب داخل النظام باستبعاد الأصوات الشريفة.

وقال بومبيو في تغريدة له عبر تويتر: “انتخابات البرلمان الإيراني على بعد شهرين، لكن النظام يتلاعب بالفعل بالمرشحين من خلال استبعاد أكثر من 1000 مرشح، نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي يريد ببساطة أن تُسمع أصواته”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وجه انتقادات حادة إلى خامنئي بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه خلال المظاهرات التي اندلعت في نوفمبر، وقال: “يحق للشعب الإيراني الحداد على 1500 ضحية تم ذبحهم على يد خامنئي خلال الاحتجاجات الإيرانية. وتابع يخشى النظام مواطنيه، وقد لجأ مرة أخرى إلى العنف وأغلق الإنترنت”.

وتحدثت تقارير عن زج النظام الإيراني بقوات عسكرية واسعة في المدن الإيرانية لمنع المتظاهرين من تأبين ضحاياهم في أربعينية ضحايا الاحتجاجات.

وخرجت مظاهرات متفرقة في عدة مدن إيرانية تكريمًا لضحايا الاحتجاجات الإيرانية، لكن قوات النظام الإيراني جابهتها باعتقالات واسعة وإغلاق الإنترنت.

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