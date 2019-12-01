بيان مصري يوناني: اتفاق أردوغان والسراج غير شرعي

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أعلنت مصر واليونان رفضهما للاتفاق البحري الذي وقعه رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان مؤخرًا لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط.

وقال الدولتان في بيان لهما إن اتفاق أردوغان والسراج البحري غير شرعي، وإن السراج تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، بحث مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة تداعيات اتفاق أبرمته تركيا وحكومة طرابلس في لبيبا، لترسيم الحدود البحرية شرقي البحر المتوسط، والتعاون الأمني بين الطرفين.