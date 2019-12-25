تأسيس مكتبين لنائب أمير مكة في الطائف والقنفذة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور توجيه أمير المنطقة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بتأسيس مكتبين لسموه في محافظتي الطائف والقنفذة، يؤدي فيهما مهام عمله بصفة دورية، بهدف التسهيل على أهالي المحافظات الشرقية والساحلية بالمنطقة، وتلمّس احتياجاتهم بشكل مباشر، والوقوف عن كثب على سير العمل في مشاريع التنمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف الأحد المقبل، لافتًا إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهًا لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة، إذا يبدأ سموه برنامجه صباحًا باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.

وأضاف “سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اجتماعات بحضوري مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية وسيتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية “.

وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة والذي سيحقق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة واللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.

وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.

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