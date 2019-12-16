تألق الهلال يُسعد نصراويًا

المواطن - محمد سمعه

كشف البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق واللاعب الحالي لنادي الوكرة القطري عن سبب سعادته بتألق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019.

وقال أوفيني في تصريحات إعلامية: تألق الهلال وبه لاعب برازيلي في المونديال يُثبت أن انتقال اللاعبين البرازيليين للدوري السعودي يرفع من مستواهم، وليس كما يُقال بأنهم يلعبون في أي دوري خليجي من أجل المال.

وتابع أوفيني: تألق الهلال بالمونديال سيجعل العالم كله يُقدر أن اختيار أي لاعب برازيلي للانتقال إلى الدوري السعودي هو اختيار سليم من أجل رفع مستواه واللعب في دوري قوي.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة فلامنغو البرازيلي غدًا الثلاثاء في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

وكان الهلال تمكن من العبور إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اجتيازه عقبة نادي الترجي الرياضي التونسي أول أمس السبت بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز.