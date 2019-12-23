تبرئة سعود القحطاني في قضية مقتل جمال خاشقجي

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأوضحت النيابة العامة في مؤتمر صحفي، حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تم الإفراج أيضاً عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وكشفت النيابة اليوم (الاثنين) أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.

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