تجانس اللاعبين وبصمة رينارد أبرز مكاسب الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تطور أداء المنتخب السعودي لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وفاز الأخضر على عمان بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي كمتصدر المجموعة الثانية.

تطور الأخضر

وأشاد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي بمستوى الأخضر في بطولة كأس الخليج العربي، وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “الحمد لله على تأهل منتخبنا بعد تفوقه على عمان مستوى ونتيجة.. نجومنا كانوا قد الثقة”.

وتابع: “لاحظت تركيز لاعبي منتخبنا على التسديد من خارج منطقة الجزاء وواضح بأنها توجيهات المدرب رينارد، وتجانس اللاعبين هو أهم أهدافنا من المشاركة في خليجي24 وهذا ما لاحظناه وبشكل تصاعدي”.

وعلق الإعلامي تركي السالم على أداء الأخضر قائلًا: “حققنا فوزًا مهمًا على عمان منحنا صدارة المجموعة.. مستوى منتخبنا في تصاعد مستمر، ولا ألوم هيرفي رينارد على الخسارة من الكويت لأن قرار المشاركة جاء متأخر جدًا”.

وأضاف قائلًا: “المجموعة الحالية في المنتخب رائعة وقدمت الكثير للمنتخب ويستحقون التتويج ببطولة الخليج .. وهم قادرون على ذلك بإذن الله”.