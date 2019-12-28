تجاوباً مع”المواطن”: إزالة حظيرة المواشي بقرية العكرة

المواطن - علي شيبان - جازان

في تجاوب سريع من الدوائر الحكومية ولجنة الإصحاح البيئي مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان “مواطن يحرق إطارات بملعب العكرة لمنع الشباب من الرياضة”، بادرت الجهات المعنية بإزالة حظيرة المواشي بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال.

وكان تقرير “المواطن” قد سلط الضوء على معاناة شباب قرية العكرة بالطوال من إحراق إطارات بجانب الملعب وأيضاً وجود حظيرة المواشي المخالفة وانبعاث الروائح والدخان منها؛ فقد قامت بلدية محافظة الطوال وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية ولجنة الإصحاح بإزالة هذه الحظيرة المخالفة وذلك حفاظا على الصحة العامة لسكان والشباب الذين يمارسون الرياضة.

وأشاد الأهالي بدور” المواطن “في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضاً التفاعل السريع من قبل بلدية محافظة الطوال والدوائر الحكومية في زمن قصير من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل. من جانبهم قدم الأهالي وشباب قرية العكرة شكرهم وتقديرهم لجميع الجهات الحكومية على هذا التفاعل مثمنين جهودهم وحرصهم في خدمة الوطن والمواطن.

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