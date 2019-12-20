تجاوبا مع “المواطن”: بلدية المسارحة تصلح طريق الحصمة
تفاعلًا مع شكاوى الأهالي من تضرر مركباتهم

تجاوبا مع “المواطن”: بلدية المسارحة تصلح طريق الحصمة

2019/12/20
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - علي شيبان - جازان

في تجاوب سريع من أمانة منطقة جازان وبلدية أحد المسارحة مع ما نشرته صحيفة “المواطن” بعنوان “فيديو.. حفر عميقة تبتلع المركبات في إسكان الحصمة بجازان”.

وكان تقرير “المواطن” قد سلط الضوء على المعاناة التي يعاني منها أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمة الله بالحصمة ومرتادي الحزام الشرقي من المواطنين والموظفين والمعلمين والطلاب من وجود حفرة عميقة تتربص بالمركبات والتضرر منها في الشهور الماضية.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضًا التفاعل السريع من قبل أمانة منطقة جازان في زمن قياسي قصيرة من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل.

من جانبهم قدم الأهالي والمعلمون والطلاب شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل مثمنين جهوده وحرصه في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن أمانة جازان تفاعلت في إصلاح هذه الحفرة العميقة بعد ساعات قليلة من نشر الخبر.

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