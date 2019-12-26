تحذير من تناول سمن الغنم في هذه الحالات

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر على فوائد سمن الغنم في إمداد الجسم بالطاقة، ولكن يحذر تناوله في بعض الحالات ومنها ارتفاع الدهون الثلاثية والجلطات السابقة.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “س: هل سمن الغنم مضر للقلب ويرفع الكولسترول؟ لأن كثيرًا يتناولونه بالشتاء مع الدبس!!، إنه مصدر جيد للطاقة في الشتاء ويعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة كما كان يفعل أجدادنا”.

وأضاف النمر “لكن يجب ألا تعاني من ارتفاع الكولسترول/الدهون الثلاثية ولا السمنة وليس لديك جلطات سابقة في القلب/الدماغ”.

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