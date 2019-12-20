تحول مُفاجئ قد يُغير أوضاع الأهلي رأسًا على عقب

المواطن - محمد سمعه

رغم استقرار الأوضاع مؤخرًا في النادي الأهلي، بسبب النتائج الإيجابية التي يُحققها الفريق الأول، لكن يبدو أن هناك تحولًا مُفاجئًا قد يحدث في يناير يُغير من أوضاع النادي رأسًا على عقب.

وقالت قناة 24 الرياضية عبر حسابها في تويتر: إن الجمعية العمومية غير العادية في الأهلي سيتم عقدها في الأسبوع الثاني من يناير.

وأضافت القناة أن الجمعية ستناقش الأمور المالية في الأهلي، وقد يتم من خلالها التصويت بين الأعضاء على بقاء أحمد الصائغ رئيس النادي في منصبه أو رحيله ومن ثم رفع هذا التصويت إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ المناسب.

الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًّا:

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، قال في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد: إن الأهلي لم يتقدم بأي طلب رسمي لعقد جمعية عمومية غير عادية.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي كان طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس إدارة الأهلي بسبب عدم تحقيق ما يصب في مصلحة النادي طبقًا لما ذكره الأمير منصور بن مشعل.

من ناحية أخرى، كشف النادي الأهلي عن أهم الصفقات التي يسعى للتعاقد معها بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك للعمل على تحسين نتائج الفريق باستمرار في الموسم الجاري.

الأهلي يحسم صفقتين:

وتحدث أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قائلًا بأن الأهلي سيحسم صفقتين للاعبين أجانب في الميركاتو الشتوي، وسيكون أحدهما في مركز صناعة اللعب.

وأكد بامعوضة أيضًا، في تصريحات لـ برنامج الدوري مع وليد، أمس الخميس، أن الأهلي أنهى مشكلة مستحقات اللاعب الجزائري يوسف بلايلي مع نادي الترجي الرياضي التونسي، مضيفًا أن الراقي تجنب العقوبة من الفيفا.

جدير بالذكر أن بامعوضة، أكد أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالأهلي سيعود للراقي خلال الفترة المقبلة بعد إنهاء بعض الأمور، مضيفًا أنه يُتابع الفريق بشكل مستمر.

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