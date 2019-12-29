تدشين كتابة العدل المتنقلة بحفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشنت وزارة العدل مؤخرًا خدمة كتابة العدل المتنقلة في مدينة حفر الباطن للتسهيل على المستفيدين غير القادرين على مراجعة المؤسسات العدلية.

يأتي ذلك من منطلق سعي وزارة العدل لإتاحة خدماتها إلكترونيًا، ونتيجة لما تشهده الوزارة من تحول رقمي ورؤيتها التي ترتكز على تيسير وصول الخدمات لكافة المستفيدين، تقدم الوزارة من خلال موقعها وعبر تطبيقها عددًا من الخدمات التي تهم المستفيدين كخدمات القضاء والاستعلام عن القضايا وخدمات الوكالات والاستعلام عنها وكذلك خدمات كتابات العدل المتنقلة، كخدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابة العدل.

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