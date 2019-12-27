ترامب يحذر من مذبحة في معقل المعارضة بسوريا
في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا

ترامب يحذر من مذبحة في معقل المعارضة بسوريا

2019/12/27
الساعة 3:29 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، علانية عن “مذبحة” قد تنطوي على الآلاف من المدنيين في معقل المعارضة المسلحة في سوريا.

وفي تغريدة له، أمس الخميس، قال ترامب: “روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب، لا تفعلوا ذلك!”.

وتشير تغريدة ترامب إلى قصف جوي وبري مكثف من قبل القوات الحكومية في شرق وجنوب محافظة إدلب آخر معقل تسيطر عليه المعارضة المسلحة في البلاد.

وحذرت الأمم المتحدة من الخطر المتزايد بوقوع كارثة إنسانية على طول الحدود التركية.

وقالت جماعة إغاثية سورية، إن أكثر من 400 ألف من الرجال والنساء والأطفال فروا من منازلهم في حافلات وشاحنات وسيارات في الأسابيع الأخيرة من إدلب، فيما يتجه كثيرون منهم نحو الحدود التركية بحثًا عن الأمان.

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