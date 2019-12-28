ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ13

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت، بخمس مواجهات.

وكانت مباريات الجولة الـ13 بدأت منذ أول أمس الخميس، بلقاء الرائد والعدالة، حيث فاز الرائد بهدف، بينما تعادل الحزم مع نادي الهلال بهدف لكل فريق.

وأُقيم أمس الجمعة لقاء وحيد بالدوري وكان الوحدة ضد الفيصلي، حيث فاز الوحدة بهدف.

وانطلقت، اليوم السبت، خمس مباريات بدوري الأمير محمد بن سلمان، حيث فاز النصر على الفيحاء برباعية لهدف، بينما فاز أبها على ضمك بثلاثية لهدفين ونجح الاتفاق في الفوز على التعاون.

وفاز الشباب على الأهلي بهدف نظيف، بينما تعادل الاتحاد مع الفتح بهدف لكل فريق.

ويتصدر النصر صدارة الدوري السعودي حاليًّا برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الوحدة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبقي الأهلي في المركز الثالث بعد خسارته أمام الشباب برصيد 23 نقطة.

وحل نادي أبها بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما جاء الرائد خامسًا برصيد 23 نقطة، وحل التعاون بالمركز السادس برصيد 22 نقطة، وجاء الهلال سابعًا برصيد 21 نقطة.

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