تركي الخضير يرد على مزاعم اتحاد الكرة الهندي

المواطن - مروة نبيل

نفى الحكم السعودي تركي الخضير ادعاءات لاعب فريق مومباي سيتي، الجابوني سيرج كيفين، بشأن توجيه تعليقات عنصرية ضده خلال مباراته أمام بنغالورو، وذلك حسبما ذكر بيان الاتحاد الهندي لكرة القدم.

الخضير ينفي

وعلق تركي الخضير على هذه الأنباء قائلًا: “استغربت من هذا الخبر وليست لدي أي خلفية عنه، وحصلت على إشادة من الاتحاد الهندي لكرة القدم وتم إرسالها إلى الاتحاد السعودي”.

وتابع الحكم السعودي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “لم تحصل أي مشادة مع اللاعب، وشارك لمدة 8 دقائق في الشوط الثاني، ولم أتحدث نهائيًا مع اللاعب الجابوني سيرج كيفن”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لو كنت مخطئًا لخرجت واعتذرت، حكمت 4 مباريات في الهند خلال 11 يومًا، ولا أعرف لغة اللاعب من الأساس، وجميع المباريات بها جهاز تواصل يتم سماع كل ما يدور بين الحكم واللاعبين”.

بيان الاتحاد الهندي

وكان الاتحاد الهندي لكرة القدم قد أصدر بيانًا بالأمس أكد من خلاله فتح التحقيق من قبل لجنة الانضباط، بشأن الشكوى التي تقدم بها فريق مومباي سيتي ضد تركي الخضير، بعد ادعاء كيفن، تلقيه تعليقات عنصرية من الحكم.