2019-12-27 editor20 الرئيسيةحصاد اليوم تساقط الثلوج يعرقل حركة المرور في كاليفورنيا تساقط الثلوج يعرقل حركة المرور في كاليفورنيا 2019/12/27 الساعة 4:55 مساءً - فيحصاد اليوم, يوتيوب 0 طباعة المواطن - متابعة تسبت موجة ثلوج كثيفة هطلت على جنوب كاليفورنيا في تعطل حركة المرور وإفساد أجواء الاحتفال بعطلة عيد الميلاد. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.التعليق الاسم تساقط الثلوجراس السنةكاليفورنيا This comment form is under antispam protection This comment form is under antispam protection هل قرأت هذا ؟ "> المزيد من الاخبار المتعلقة : الترفيه 10 فعاليات في المملكة اليوم.. ليلة ياسر بوعلي أبرزها فيديو.. ليلة سودانية خالصة في بوليفارد الرياض فيديو.. حضور جماهيري على مسرح أبوبكر سالم بالليلة السودانية فيديو.. توافد الجماهير لحضور الليلة السودانية بموسم الرياض حساب المواطن هل يؤثر برنامج تكافل على دعم حساب المواطن ؟ تقديم موعد إيداع حساب المواطن دفعة يناير تقديم موعد صرف حساب المواطن للدفعة الجديدة بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة تحديث البيانات الوظائف وظائف صحية للنساء بـ مجمع سما الطبي وظائف صحية وفنية بـ الهيئة الملكية بالجبيل وظائف بالهيئة السعودية للمحامين للرجال والنساء وظيفة إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين يوتيوب تساقط الثلوج يعرقل حركة المرور في كاليفورنيا فيديو.. لحظة استلقاء شاب متهور تحت عجلات القطار لحظة انفجار ناقلة نفط انقلبت فوق جسر مقطع مذهل.. دجاجة ترقد على 4 قطط في عشها
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