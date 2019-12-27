تساقط الثلوج يعرقل حركة المرور في كاليفورنيا

تساقط الثلوج يعرقل حركة المرور في كاليفورنيا

2019/12/27
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
0
طباعة
المواطن - متابعة

تسبت موجة ثلوج كثيفة هطلت على جنوب كاليفورنيا في تعطل حركة المرور وإفساد أجواء الاحتفال بعطلة عيد الميلاد.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :