تساقط شعرك قد يخفي مشكلات صحية خطيرة

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يعانى العديد من سكان كوكب الأرض من مشكلة تساقط الشعر، ويؤكد متخصصون على أن ذلك يأتي من سببين، الأول أن يكون وراثيًا والثاني هو التقدم في العمر، لكن تساقط الشعر دون هذين السببين قد يخفي وراءه مشكلات صحية خطيرة، بحسب موقع روسيا اليوم العربي، وإليكم الأسباب:

1- الثعلبة:

إذا لاحظت بجانب سقوط شعر الرأس، فقدان شعر الحاجب والرموش، فهذا قد يكون علامة على الإصابة بداء يُسمى الثعلبة، وهو اضطراب نظام المناعة الذاتية، يهاجم فيه الجسم بصيلات الشعر الخاصة به، أي أن الجسم لا يمكنه التعرف على بصمة شعيرات الحاجب والرموش كأجزاء من الجسد، فيبدأ بمهاجمتها فتسقط.

2- الخمول:

يمكن أن يكون تساقط الشعر علامة على فقدان الطاقة، أو أن الجسد يعاني من سوء التغذية؛ لذلك يلزم التأكد من تناول منتجات غذائية عالية الفائدة وطازجة؛ لتمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة مهامه.

3- قصور الغدة الدرقية:

إذا ما صاحب سقوط الشعر آلام في العضلات، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، وهو نوع من عدم التوازن الهرموني المناعي الذاتي.

يمكن علاج قصور الغدة الدرقية من خلال الأدوية التي تحل محل الهرمون الذي لا يمكن للجسد إنتاجه عند الإصابة بمرض معين.

4- نقص الحديد:

قد يدل تساقط الشعر على نقص عنصر الحديد في الجسد، أي أنه لا يستطيع إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، وقد يصاحب في حالة نقص الحديد بالجسد هشاشة الأظافر.

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