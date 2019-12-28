تشكيلة مباراة الأهلي والشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني لويس غارسيا، المدير الفني لنادي الشباب، عن تشكيلة الليث لمواجهة الأهلي بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء تشكيل الشباب مكونًا من:

فاروق بن مصطفى، جمال بلعمري، محمد سالم، متعب المفرج، فهد غازي، ألفريد ندياي، أحمد شراحيلي، كريستيان جوانكا، عبدالملك الشمري، تركي العمار، دانيلو أسبريا.

أما تشكيل الأهلي فجاء مكونًا من: ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد خبراني، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، ألفيس ساريتش، جوزيف دي سوزا، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، سلمان المرشر، دجانيني تافاريس.

ودائمًا ما تتمتع مباريات الأهلي والشباب في الدوري أو في الكأس باهتمام خاص ومتعة خاصة؛ بسبب إثارتها داخل الملعب، وقد تمتد لخارج حدود المستطيل الأخضر.

وسبق في الفترة الماضية تصريحات نارية من قبل خالد البلطان رئيس نادي الشباب عن الأهلي قبل لقاء الفريقين بالمنافسات المحلية.

على سبيل المثال، في الخامس عشر من ديسمبر من عام 2018، استفز البلطان جمهور الأهلي بعد فوز الشباب على الراقي في جدة بهدف دون رد حيث قال: الأهلي دائمًا ما يخسر من الليث في جدة، ولا يجب نسيان السداسية الشهيرة للشباب في شباك الأهلي.

وفي تاريخ الرابع عشر من يناير من عام 2019 عاد البلطان مرة أخرى واستفز النادي الأهلي قائلًا: لولا دعم هيئة الرياضة للنادي الأهلي لكان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وأطلق ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، تغريدة مثيرة عبر حسابه الرسمي في تويتر، وذلك بعد فوز الأهلي الكبير على حساب نادي الشباب برباعية دون رد في الخامس من إبريل الماضي، في الجولة السادسة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم بالموسم الماضي.

وكتب ماجد النفيعي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: مباراة الأهلي والشباب.. هذا هو… وهذي مواعينه.

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