تشكيل يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي بالرياض

المواطن - مروة نبيل

كشف المديران الفنيان ماوريسيو ساري وسيموني إنزاغي عن تشكيلة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض التي ستنطلق، بعد قليل.

السوبر الإيطالي بالرياض

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مباراة السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو بمشاركة أبرز نجوم الفريقين، وسط حضور جماهيري كبير.

وبدأت الجماهير في التوافد على ملعب جامعة الملك سعود، قبل قليل، لحضور مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض وحرصت على رفع أعلام يوفنتوس ولاتسيو، والتفاعل في المدرجات وتشجيع اللاعبين قبل انطلاق اللقاء.

يوفنتوس ولاتسيو

وجاء تشكيل اليوفي في مباراة يوفنتوس ولاتسيو كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ تشيزني، في الدفاع؛ دي تشيليو، بونوتشي، ديميرال، ساندرو، وفي الوسط: بنتانكور، بيانيتش، وماتويدي، ويقود الهجوم ديبالا، هيجواين ورونالدو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل لاتسيو في السوبر الإيطالي كالتالي؛ ستراكوشا، ستفان رادو، أتشيربي، لويز فيليبي، لازاري، ميلينكوفيتش سافيتش، لييفا، لويس ألبيرتو، لوليتش، إيموبيلي، وكوريا.

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