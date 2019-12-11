تصفية تُعلن أرباح مساهمتي مخطط الصفوة والنخيل بمكة
في جدة ومكة المكرمة

تصفية تُعلن أرباح مساهمتي مخطط الصفوة والنخيل بمكة

2019/12/11
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، اليوم الأربعاء، عن البدء بصرف أرباح المساهمين في مساهمة مخطط الصفوة بجدة، ومساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة.

وأوضحت تصفية، أن أرباح مساهمة مخطط الصفوة بجدة تجاوزت 215%، حيث بلغت قيمة البيع 416 مليون ريال تقريبًا، والمساهمة عائدة إلى شركة السلامة والقباع العقارية.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن نسبة أرباح مساهمة مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرمة وصلت إلى 300%، وقيمة البيع 251.2 مليون ريال، وهي عائدة لمكتب المربعات العقارية، للمساهمين في الأرض قبل استغراق جميع مساحاتها وفق قائمة المحاسب القانوني.

وأشارت إلى أن صرف الأرباح سيكون نقدًا للمساهمين غير المطبقين لأسهمهم، فيما يحصل المساهمون المطبقون لأسهمهم على أراضٍ بدلًا عن النقد.

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