تصميم جديد لـ تويتر مطلوب بشدة
على أجهزة الآيباد

تصميم جديد لـ تويتر مطلوب بشدة

2019/12/22
الساعة 4:08 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

قدّمت تويتر تصميمًا جديدًا مطلوبًا بشدة لتطبيقها على أجهزة الآيباد، ففي حين كان يعرض كل شيء في عمود واحد مع الكثير من المساحات البيضاء الضائعة، إلا أن الآن تغيّرت الأمور.

التصميم الجديد يجعل من استخدام شاشة الجهاز اللوحي أكثر فعالية، وذلك من خلال إضافته لأعمدة متعددة على غرار واجهة الويب الخاصة بالخدمة.

ومع هذا التصميم الجديد، ستجد على اليسار أو اليمين، حسب اللغة، شريط التنقل في تويتر، بالإضافة إلى عرض الموضوعات الشائعة.

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث يصل بشكل تدريجي لحملة أجهزة آيباد، بالتالي فهو غير متوفّر لجميع المستخدمين حتى الآن، بحسب موقع عالم التقنية.

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