تصميم جوارب بـ 100 دولار!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت العلامة التجارية للملابس الرياضية بوما Puma، عن جوارب يبلغ ثمنها 100 دولار (375 ريالاً)، تزعم أنه مستقبل الأداء الرياضي للاعبي ألعاب الفيديو التفاعلية.

قالت بوما إنها أجرت محادثات مكثفة مع اللاعبين المحترفين، والتي كشفت على ما يبدو عن الحاجة إلى جورب عالي الأداء للعب ألعاب الفيديو به.

واجه هذا الإعلان ردود فعل متباينة من كل من اللاعبين العاديين والرياضيين المحترفين، بحسب موقع الإندبندنت.

تأتي الجوارب في تصميم أنيق يشبه الأحذية، كما يوفر أوضاعًا مختلفة منها: الاستعداد والهجوم والدفاع، ولم توضح الشركة ما يقدمه كل وضع.

توضح صفحة المنتج، أن الجوارب صُممت مع الأخذ في الاعتبار وضع ألعاب وحدة التحكم، ومصممة للاستخدام الداخلي والخارجي، وتوفر الراحة والدعم بشكل سلس حتى يتمكن اللاعبون من التكيف مع أوضاع الألعاب النشطة المختلفة ولعب أفضل ما لديهم.

لا تعد الجوارب من بوما أول غرض مصمم خصيصًا للاعبي الرياضة التفاعلية، حيث أطلقت K-Swiss حذاء eSports pro، كما كشفت شركة Nike عن أول قمصان احترافية للاعبين في مجال الرياضة الإلكترونية في سبتمبر، وأعلن اللاعب المحترف تايلر بليفينس عن صفقة تجارية كبرى مع أديداس يُعتقد أنها أكبر صفقة رياضية فردية في تاريخ الرياضة الإلكترونية.

تابعنا على تواصل معنا على