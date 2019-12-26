تصنيع طائرة دون طيار بصناعة سعودية محلية 100%

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت شركة سعودية عن طائرة دون طيار في معرض دبي للطيران، بصناعة محلية بالكامل بنسبة 100%.

وقال أنتوني جودجون، من شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شركة سعودية خاصة متخصصة في التقنيات الدفاعية المتقدمة وتطوير الطائرات دون طيار، في حوار مع مجلة ناشيونال ديفينز الأمريكية: لا يوجد أي نظام في العالم مثل الموجود على متن هذه الطائرة، مؤكدًا على أن التصنيع والأنظمة تم تطويرها محليًا بنسبة 100%.

وتابع جودجون أن النظام كان قيد التطوير منذ ما يقرب من عامين، وهو الآن قيد الإنتاج، مضيفًا أن الرحلة الأولى للطائرة كانت في الصيف بغرض المراقبة والاستطلاع.

وأشار إلى أن الطائرة بها نظام يُمكّنها أيضًا من الهبوط على متن السفن، مما قد يكون مفيدًا لدوريات مصايد الأسماك.

وقال جودجون: يمكنك طيها ووضعها في صندوق على ظهر مركبة عسكرية وقيادتها إلى أي مكان، ثم تشغيل الطائرة وجعلها تطير دون الحاجة إلى الحصول على مدرج.

وتابع: يمكن للطائرة الطيران لمدة 12 ساعة متواصلة، كما تشتمل على نظام لتجنب الاصطدام المروري، للطيران بنجاح في المجال الجوي المدني، وهذا جزء يجعلها مميزة، إذ يمكنها الطيران في المجال الجوي المدني دون الحاجة إلى القلق بشأن مراقبة الحركة الجوية واللوائح لهذا النوع من الطائرات.

وأكد على أن هناك اهتمامًا من العملاء العسكريين المحتملين، لافتًا إلى أنه في هذه المرحلة، لا تستطيع الطائرة استخدام حمولات الأسلحة.

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