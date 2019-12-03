تعرف على المشاركين في كأس #الدرعية للتنس

المواطن - مروة نبيل

اكتمل عقد المشاركين في بطولة كأس الدرعية للتنس التي تُقام في السعودية للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، بعد انضمام الثنائي الفرنسي جاييل مونفيس والألماني يان لينارد ستراف.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة المصنف العاشر عالميًا مونفيس والمصنف الثاني في ألمانيا ستراف ببطولة كأس الدرعية للتنس التي تُقام خلال الفترة من 12 لـ14 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المشاركين في كأس الدرعية للتنس 8 نجوم عالميين، وهم؛ السويسري ستان فافرينكا، الروسي دانييل ميدفيدف، الإيطالي فابيو فوجيني، البلجيكي دافيد جوفين، الأمريكي جون أيسنر والفرنسي لوكاس بويل.

ومن المقرر أن يتم الكشف قريبًا عن الحفلات والعروض الموسيقية العالمية التي ستُقام على هامش منافسات بطولة كأس الدرعية للتنس، كجزء من فعاليات موسم الدرعية.