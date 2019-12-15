تعرف على خدمة إقراراتي الجديدة من وزارة العدل

المواطن - علا البابلي

أطلقت وزارة العدل خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين عبر بوابة ناجز وهي خدمة إقراراتي وذلك للتعرف على الإقرارات التي يقوم بها المواطنون أو المقيمون والتي تم إصداراها عن طريق كتابات وزارة العدل أو الموثقين بها.

ويمكن للمستفيد من خلال هذه الخدمة الوصول للإقرار والاحتفاظ به.

وتوجد أنواع متعددة للإقرارات منها مثل إقرارات التنازل والكفالة وتغيير الاسم والتنازل عن الجنسية والدين وإقرارات استلام المبالغ المالية وكذلك إقرارات قسمة التركة بالتراضي.

وحددت الوزارة ثلاث خطوات غاية في السهولة للوصول لهذه الإقرارات وتتمثل هذه الخطوات في الدخول على الصفحة الرسمية لبوابة ناجز الإلكترونية وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة الوكالات والإقرارات والخطوة الثالثة والأخيرة هي اختيار أيقونة إقراراتي للتعرف على كافة أنواع الإقرارات التي ترغب في البحث عنها والحصول عليها وحفظها.

وبهذه الخدمة الإلكترونية المميزة تساعد وزارة العدل المواطنين في الحصول على نسخ إلكترونية من الإقرارات الخاصة بهم وتسهيل المهمة كثيرًا بدلًا من التعاملات الورقية المرهقة.