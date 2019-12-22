تعزيزًا للأمان .. النفاذ لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر
ابتداءً من منتصف يناير

تعزيزًا للأمان .. النفاذ لخدمات الخدمة المدنية عبر أبشر

2019/12/22
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدخول على جميع خدماتها الإلكترونية سيكون عبر موقع أبشر وذلك لتعزيز مستويات الأمان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها: تعزيزًا لأمان الخدمات المُقدمة للعملاء وتيسيرًا على المستفيدين، نفيدكم بأنه ابتداءً من ٢٠٢٠/١/١٥ م سيكون الدخول إلى جميع خدمات وزارة الخدمة المدنية الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر” على الرابط التالي: (هنا).
ودعت الوزارة المواطنين إلى الدخول إلى نظام أبشر ثم اختيار خدمات الأفراد ثم مستخدم جديد للحصول على بيانات الدخول.

 

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