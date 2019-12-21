تعليق الصحف المكسيكية بعد مباراة مونتيري ضد الهلال

المواطن - محمد سمعه

علقت الصحف المكسيكية بعد مباراة مونتيري ضد الهلال، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، حيث ركزت على تتويج مونتيري الصعب ببرونزية المونديال، وذلك بعد الفوز على زعيم آسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت البداية مع صحيفة reforma المكسيكية التي قالت: الحارس لويس كارديناس أنقذ مونتيري ضد الهلال، لقد كان بطلًا ورجح كفة المكسيكيين في الحصول على الميدالية البرونزية، ونجح مونتيري في تتويج مجهوداته في البطولة بنيل المركز الثالث والبرونزية.

أما صحيفة eluniversal فقالت: في مباراة مونتيري ضد الهلال، الفريق المكسيكي ينجو من فخ بطل آسيا ويُحقق ثالث العالم ويُتوج بالميدالية البرونزية، ولا يجب نسيان دور الحارس كارديناس الذي تقمص دور البطل لإنقاذ مونتيري.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة excelsior بعد مباراة مونتيري ضد الهلال: رغم معاناة الشوط الأول أمام الفريق السعودي، لكن مونتيري عاد، ونجح في إنهاء صداع الشوط الثاني والذهاب إلى ركلات الترجيح التي كان بطلها الحارس كارديناس بتصديه لركلتين من لاعبي الهلال.

وبعد مباراة مونتيري ضد الهلال، قال النجم نواف التمياط: ما زرعه نجوم الهلال من خلال ما حققوا هو الطريق لبراعم وناشئي الهلال ليحذوا حذوهم في المستقبل، ويسيروا على خطاهم ويصنعوا التاريخ لناديهم وأنفسهم، إلهام أبطال اليوم لأبطال الغد هو الامتداد التاريخي والإرث الهلالي من جيل إلى جيل.

بينما عبّر النجم صالح النعيمة عن سعادته بعد مباراة مونتيري ضد الهلال قائلًا: أبهرتم القارة وحللتم الرابع عالميًّا، ارفعوا رؤوسكم زملائي اللاعبين عاليًا، وابدؤوا صفحة جديدة من المجد بكل عزم وهمة.

بينما قال الإعلامي مصطفى الآغا بعد مباراة مونتيري ضد الهلال: حصيلة مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، تأهل كبطل آسيا وهزم بطل إفريقيا وعذب بطل أمريكا الجنوبية، وحل رابعًا بعدما عادل بطل أمريكا الوسطى والشمالية، الأهم هو أن الهلال رفع رأس الكرة السعودية والخليج والعرب وآسيا؛ فكيف يُمكن انتقاد أو انتقاص هكذا مشاركة؟!

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