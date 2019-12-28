تعليق مثير من خالد البلطان بعد مباراة الشباب والأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، على خسارة الأهلي، اليوم السبت، ضد الشباب في الجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلطان في تصريحات عقب اللقاء: نحن دائمًا متعودون على إسقاط الأهلي فـ”كعبنا عالٍ” على الأهلي، وليس هناك أي جديد.

وأضاف البلطان: الشباب عانى من غياب 8 من لاعبيه الأساسيين أمام الأهلي، وهذه كانت فرصة الأهلي متى يفوز علينا الأهلي ونحن نعاني من غياب ثمانية من القوام الأساسي للفريق.

وعرض إحدى لقطات المباراة السر وراء فوز نادي الشباب، اليوم السبت، على حساب الأهلي.

وعلى الفور ظهر لاعبو الشباب وهم ملتفون حول بعضهم البعض ويتحدثون عن ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، كفريق واحد من أجل تحسين وضع الليث في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الشباب والأهلي، بضغط هجومي من قبل الفريق الشبابي، الذي سعى بقوة لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

ونجح النجم الكولومبي أسبريا في إحراز الهدف الأول للفريق الشبابي بالدقيقة السابعة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يتمكن الأهلي من إدراك هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول النادي الأهلي العودة ولكن دون جدوى، بينما صمد الفريق الشبابي حتى نهاية المباراة محققًا الفوز والثلاث نقاط الغالية، بعدما عجز الشباب عن تحقيق الفوز في الدوري منذ 64 يومًا.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 18 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث خلف النصر المتصدر برصيد 29 نقطة والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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