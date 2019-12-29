تغريدة تُثير غضب النصراويين قبل مباراة السوبر

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدة في شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر” من حساب موثق غضب عشاق النصر، وذلك قبل أيام من مواجهة نادي التعاون في بطولة كأس السوبر السعودي.

وغرّد حساب قووول المهتم بعرض أبرز أخبار الدوري السعودي والدوريات العربية والعالمية عبر تويتر قائلًا: توقع الطرد القادم في مباراة النصر وادخل السحب على جائزة 100 ريال.

وأضاف قووول ذاكرًا أسماء ثلاثة من لاعبي التعاون: من سيُطرد ” ريكاردو ماتشادو أو ساندرو مانويل، أو هيلدون أوجستو أو لاعب آخر”.

وأتت هذه التغريدة بعد الأخطاء التحكيمية التي استفاد بها النصر في مباراته بالأمس أمام نادي الفيحاء بالجولة الـ13 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى الجمهور النصراوي عبر تويتر غضبه من التغريدة قائلين إن النصر سيحقق لقب السوبر أمام التعاون من أجل الرد على كل الحاقدين للنادي.

وفي السياق ذاته، قال الخبير التحكيمي فهد المرداسي إن النصر استفاد من القرارات التحكيمية خلال لقائه أمس ضد نادي الفيحاء.

وقال المرداسي عبر حسابه في تويتر مع فيديو ركلة الجزاء التي حصل عليها المغربي عبدالرزاق حمدالله: رأي الاتحاد الدولي والآسيوي في مثل هذه الحالات، لا تعد مخالفة، إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب، وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد.

وأضاف المرداسي: إلا إذا كان هناك حركة إضافية لليد، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من الزميل وهي في نفس الوضع، ولم يقم بعمل حركة إضافية، وبالتالي ركلة الجزاء المُحتسبة للنصر غير صحيحة. وشهدت مباراة النصر والفيحاء طرد 3 لاعبين من الفريقين بواقع طرد صامويل أوسو وأدميسلون باروس من الفيحاء، بجانب طرد الحارس الأسترالي برادلي جونز من النصر. وتم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر من قبل حكم اللقاء خلال مباراة أمس أمام الفيحاء.

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