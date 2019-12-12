تغريدة تُحذر الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

توجه القانوني أحمد الأمير بتحذير هام للأندية السعودية المطبقة لنظام الاحتراف وذلك قبل انطلاق فترة التسجيل الشتوية.

وكتب الأمير عبر حسابه في تويتر: على كل مسؤولي نظام الـTMS بالأندية التي تُطبق الاحتراف التأكد من اكتمال جميع مستندات انتقالات اللاعبين الأجانب على الأقل لآخر موسم، وإلا فإن غرامات مالية وكذلك عقوبات رياضية، قد تُطبق على المخالف، والغرامات والعقوبات بهذه الحالة لا تصل بقرار بل بتنبيه بالنظام.

وأضاف الأمير: لذلك ومع اقتراب فترة التسجيل الشتوية قد يتفاجأ أحدهم بعدم قدرته على التسجيل وذلك بسبب قرارات سابقة أو تنبيهات في النظام لم يطلع عليها المسؤول، لذلك يرجى الحذر.

وكانت العديد من الأندية قد عانت من مسألة تراكم الديون بسبب الصفقات التي أبرمتها في تعاقدها مع اللاعبين الأجانب مثل الأهلي والاتحاد ونادي النصر بسبب خلافه مع الفيصلي حول المستحقات المتبقية نتيجة تعاقده مع اللاعب سلطان الغنام وحمد آل منصور.